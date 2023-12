Esce la strenna di Osho | “Prima bastava il romanesco | ora ho alzato l’asticella”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) "Di essere super partes lo chiedono solo a me, perché nessuno lo chiede a Vauro?". Comincia subito a bomba con l'attualità l'incontro tra la 'belva' Francesca Fagnani e Federico Palmaroli in arte. L'occasione è la presentazione capitolina del libro del noto vignettista romani, ormai un appuntamento natalizio da non perdere. Lei lo incalza subito: