Erosione a Ostia | l’ira di Federbalneari | “Il mare si mangia le spiagge nel silenzio delle Amministrazioni”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 6 dicembre 2023), 6 dicembre 2023 “Le condizioni in cui versa il litorale disono a dir poco preoccupanti e sono sotto gli occhi di tutti. Il lassismo amministrativo e politico è ingiustificabile e non fa altro che creare ulteriori disastri. La ricaduta sul territorio e sulla tenuta economicaaziende balneari e dell’indotto è inaccettabile.e malagestione amministrativa stanno depauperandoa cominciare dalla mancata politica di difesa della costa che di sviluppo sostenibile“. E’ quanto si legge in un comunicato di Massimo Muzzarelli, presidente diRoma, che aggiunge: “Nel dettaglio, sappiamo che di fronte alleche vanno dal porto dial canale dei Pescatori sono previste opere di difesa della costa, ma non ...