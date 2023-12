Energia | Europa più efficiente di Cina e Stati Uniti

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L'è l'area mondiale con il maggior grado di dipendenza energetica ma è piùnell'uso dell'rispetto a. E' quanto emerge dal quinto MED & Italian Energy Report, lavoro di ricerca intitolato quest'anno “Geopolitics of energy in the Mediterranean area between international crises and new energy commodities”, realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e frutto della sinergia scientifica tra SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) e l'ESL@Energy Center del Politecnico di Torino, e della collaborazione con la Fondazione Matching Energies.Per quanto riguarda la dipendenza energetica, l'raggiunge il 55,5%. Il dato scende al 20% per la ...