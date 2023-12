Emily Ratajkowski | perché la foto con i jeans della taglia sbagliata ha fatto arrabbiare internet?

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Si dice che il potere di un’immagine vale più di mille parole e nel caso dell’ultimo scatto postato da, mai frase è stata più vera. La moè stata accusata di fat shaming dal web per aver posato in un paio didi unapalesemente troppo grande rispetto alla sua – tanto che lei potrebbe starci due volte, letteralmente. Sul web proprio per questi scatti si è scatenato il vero e proprio caos. La colpa non sarebbe solamentemoche si è prestata a questi ...