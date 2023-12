Emergenza infanzia tra denatalità e autonomia differenziata | focus a Napoli degli Emeriti Fridericiani

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) “L’infantile in Italia è un tema molto complesso e delicato, che riguarda diversi aspetti della vita dei bambini e delle famiglie. Tra questi, ci sono la, le criticità dell’assistenza sanitaria, le disuguaglianze socioeconomiche ed educative. Laè il fenomeno della riduzione del numero di nascite, che ha raggiunto nel 2021 un nuovo minimo storico: 400.249 nati, meno 1.1% in meno rispetto al 2020 (-28,7% rispetto al 2010). Il numero medio di figli per donna al 2021 è sceso a 1,24 per il complesso delle residenti rispetto a 1,44 negli anni 2010. Nel 2021, la situazione non è migliorata: i nati sono stati 400.249, circa 4.500 in meno rispetto al 2020. Questo calo è dovuto a vari fattori, tra cui l’invecchiamento della popolazione, la diminuzione delle donne in età feconda, la crisi economica, il calo dei ...