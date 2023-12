Elodie e Renato Zero | lacrime sul palco a Firenze | “Un sogno troppo grande”

Altre News in Rete:

Scatenata Elodie, ora il pop italiano ha la sua showgirl. E Renato Zero la battezza

E' vero, lo show che porta per la prima voltanei palasport non è nuovissimo: c'è molto di Madonna nell'atmosfera clubbing, con tanto di 11 ballerini e di esibizione di pole dance , fino al campionamento di "Vogue" in una canzone. E forse ...

Elodie e Renato Zero: duetto a sorpresa a Firenze con la canzone I giardini che nessuno sa Corriere TV

Elodie, duetto a sorpresa con Renato Zero... e si commuove OGGI

Per essere sempre aggiornata su personaggi, novità, cucina, moda, bellezza e tanto altro…

Felice della sua "nonnitudine". Contraria ai ritocchini. Pronta a diventare Alda Merini al cinema. E il rapporto con il regista di tanti suoi film "Ormai sono zen. Potrei anche ...

Ucraina: Meloni a G7, 'continuo e convinto sostegno Italia a Kiev'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Nel corso della videoconferenza conclusiva della Presidenza giapponese del G7, la premier Giorgia Meloni "ha ribadito il continuo e convinto sostegno del Governo italiano in ...