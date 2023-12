Elkann | Paltrow | il mio pigiama | e la finzione sulla fine delle classi sociali

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Beati quelli che non erano senzienti nel 1992, perché a essi è risparmiato di ricordare il momento in cui tutto cominciò irreversibilmente ad andare a puttane. No, non parlo di Tangentopoli, quelle sono quisquilie: parlo di abbigliamento. Al Senato non si poteva entrare senza cravatta, Francesco Speroni si presentò con al collo un laccio di cuoio sostenendo che fosse una cravatta texana: nel regolamento, spiegò come un sedicenne determinato a cavillare sull’orario di rientro, c’è scritto che non si può entrare senza cravatta, ma non che debba essere una cravatta italiana. Fu quella la prima istanza in cui, senza che la civiltà gli si rivoltasse contro col vigore che avrebbe meritato, un adulto spacciò la propria pigrizia per indipendenza di pensiero, il non rispettare il dress code per simbolo di non si sa bene quale afflato rivoluzionario, e il dress code stesso per un sopruso. Da lì ...