Elezioni USA 2024 | Biden | “Se Trump non fosse in corsa | non so se mi ricandiderei | non deve vincere” - VIDEO

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) "Se Donaldnon si candidasse, non sono sicuro che mi presenterei". Lo ha ammesso Joedurante un evento elettorale di raccolta fondi a Boston, in Massachusetts. Un vero e proprio guanto di sfida quello dell'attuale presidente degli Stati Uniti verso il Tycoon. L'81enne ha anche aggiunto c