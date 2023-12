Elezioni USA 2024 | Biden ‘provoca’ Trump | sfida lanciata

Leggi su notizie

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)USA, arriva la ‘provocazione’ da parte di Joenei confronti di Donald: laè stataCome volevasi dimostrare laè stata. Anche se, a dire il vero non ce ne era tanto bisogno. C’è grande attesa, negli Stati Uniti D’America, in merito alle prossimeche si verificheranno. Laè tra i due candidati: Joee Donald. I sondaggi parlano di una possibile riconferma da parte dell’attuale numero uno del Paese. Anche se le sorprese sono proprio dietro l’angolo ed il famoso imprenditore (che ha già ricoperto questo ruolo per quattro anno) è pronto a riprendersi il suo posto che tanto desidera. Joe...