Elezioni Usa 2024 | Biden | “Corro perché c’è Trump”

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) – "Senon si candidasse, non sono sicuro che mi candiderei". E' quanto ha ammesso il presidente degli Stati Uniti Joe, che allepresidenziali Usa delcercherà un secondo mandato alla Casa Bianca. Parlando ad un evento elettorale di raccolta fondi a Boston, in Massachusetts, l'81enne democratico ha spiegato alledel prossimo anno la “democrazia è a rischio”e i suoi alleati intendono “distruggere” le istituzioni democratiche. "Ma non possiamo lasciarlo vincere", ha aggiuntoriferendosi all'ex presidente, che attualmente è il chiaro favorito nelle primarie repubblicane. —internazionale/ [email protected] (Web Info) L'articolo proviene da Nuova Società.

