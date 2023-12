(Di mercoledì 6 dicembre 2023) () – il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Altre News in Rete:

Natale porta l'inflazione a 1,7%

Per il centrodestra corre il nome di un candidato che si definisce centrista: il direttore degli Uffizi,. In una intervista l'interessato ha spiegato: 'Di destra io Queste categorie ...

Schmidt: “Sono antifascista, se a qualcuno non piace non mi sosterrà da candidato sindaco di Firenze” La Repubblica Firenze.it

Eike Schmidt a Palazzo Vecchio Ascolta 'Aggiungi contatto', il podcast di Adnkronos Adnkronos

L'ultima Mandrakata. Renzi prova a Firenze a far perdere il Pd (o autorottamarsi)

Il leader di Iv pronto a sfruttare per le comunali le divisioni nei dem, dopo le mancate primarie. Il Pd non ha i voti per vincere al primo turno e così al ...

Comunali Firenze, il Pd punta tutto sulla fedelissima di Nardella (senza primarie) ma si spacca. E Renzi ora è una mina vagante

Il Pd fiorentino ha deciso: la candidata sindaca nel 2024 sarà Sara Funaro, assessora al Welfare, fedelissima del primo cittadino Dario Nardella. Ma la cartolina inviata dall’assemblea cittadina Dem, ...