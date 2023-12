Effetto lockdown sui nostri cervelli

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Governare l'Italia è impresa titanica, in tanti pensano che far ragionare gli italiani sia inutile, istruirli addirittura una perdita di tempo. Non ho mai fatto parte del club dei pessimisti, mi considero un ottimista bene informato e quindi un realista, dunque provare a migliorare due o tre cose non è impossibile. Tra le cose da sistemare c'è il nostro sistema dell'istruzione e formazione, dalla scuola primaria fino all'alta ricerca. I dati del rapporto Ocse-Pisa sono chiari, non sono neppure una sorpresa, abbiamo molto lavoro da fare per migliorare l'apprendimento di base, la lettura e la matematica. Fin qui, siamo al déjà vu. Quello che è mi pare di grande interesse – una enorme lezione per il futuro – è che nel periodo della pandemia il rendimento medio degli studenti nei Paesi Ocse è sceso di 16 punti in matematica e di 11 punti in lettura, un crollo verticale. Che cosa è ...