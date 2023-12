Educazione affettiva | le potenzialità educative delle discipline che si insegnano da sempre Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Inviata da Stefano Bianchi - Gli episodi di violenza contro le donne spingono il Ministero dell’istruzione a introdurre un piano dial quale le scuole potranno aderire su base volontaria. Non critico aprioristicamente una scelta che va nella direzione di una maggiore. Del resto, ogni iniziativa educativa, se ben pianificata e svolta, ha un valore in sé e non può che essere apprezzata. L'articolo .