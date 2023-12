Editoria | per 7 italiani su 10 il digitale fa bene alla lettura

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ilfa, lo pensano 7su 10. A dirlo è uno studio condotto da Netcomm, il Consorzio per il CommercioItaliano, sulla digitalizzazione delle abitudini die degli acquisti di libri in Italia. La pratica di acquistare libri attraverso la rete stimola il piacere della: più del 50% dei lettori (52,7%) afferma di dedicarsi con maggiore frequenzagrazie alle librerie online. Per il 69,3% dei cittadini, il web agevola l’esplorazione di nuovi autori e titoli, facilitando l’accesso all’universo della scrittura e dell’. La presentazione di tale ricerca si è svolta in occasione dell’apertura della fiera ‘Più ...