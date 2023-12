Editoria | a ' più libri più liberi' Poliziamoderna inaugura stand con atleta Giulia Ghiretti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Per il 1° giorno della Fiera nazionale della piccola e mediaPiù, più, al Convention center La Nuvola,accoglierà le scolaresche e i visitatori con le sei indagini de “Il commissario Mascherpa”, Big game, in lingua inglese e il nuovo volume Fuoco di Natale, VI episodio della graphic novel della Polizia di Stato. Saranno ospiti, presso loL31, alcune delle Specialità della Polizia di Stato presenti nel fumetto: la Polizia Scientifica, impegnata nel fotosegnalamento e nelle impronte digitali del pubblico che farà visita allo; la Polizia Postale e delle Comunicazioni, che spiegherà ai giovani l'uso dell'app Youpol e i pericoli del Web donando le copie di Cuori connessi, l'ultima edizione in collaborazione con ...