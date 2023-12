Ecco perché Biden rischia una guerra mondiale su tre fronti

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) “Gli Stati Uniti sono ad un passo da unache potrebbero perdere“. Questa bomba è stata sganciata qualche settimana fa, su Foreign Policy, da Aaron Wess Mitchell, ex vice segretario di Stato per l’Europa e l’Eurasia dell’amministrazione Trump. Non è più un’ipotesi di scuola, se guardiamo ai conflitti in corso in “due delle tre regioni strategicamente più importanti del mondo”, che richiedono tutte l’attenzione di Washington, e alle potenze che li hanno scatenati: Russia e Iran. Se la Cina decidesse di lanciare un attacco a Taiwan, avverte Mitchell, “la situazione potrebbe rapidamente degenerare in unaglobale su tre, coinvolgendo direttamente o indirettamente gli Stati Uniti”. Sarebbe la “crisidel nostro tempo”. Pechino sta intensificando i suoi sforzi per ...