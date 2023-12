“Ecco cosa penso di Beatrice Luzzi” | Rosanna Fratello interviene su Chi Magazine prima del suo ingresso nella Casa

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)di entraredel Grande, ha rilasciato un’intervista tra le pagine di Chi, svelando il suo punto di vista su. “di”,su Chidel suodi? È una donna intelligente, di carattere,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Altre News in Rete:

Andrea Giambruno pensa di far causa a Mediaset: 'Così vinciamo di sicuro...'

Giambruno, la rivincita del first gentleman. Causa a Mediaset,il piano Andrea Giambruno sul piede di guerra. Dopo essere stato protagonista della scena mediatica per alcuni giorni,che gli è costata il posto di lavoro oltre che la compagna, l'ex 'first ...

Elicottero in sorvolo oggi su Bologna: ecco cosa sta succedendo BolognaToday

L'Olimpia e Messina: ecco cosa c'è dietro il rinnovo La Gazzetta dello Sport

Rinnovo ISEE 2024: quando bisogna presentarlo per non perdere le agevolazioni

Cosa cambia con la Legge di Bilancio 2024 Una delle maggiori novità dell’ISEE 2024 riguarda l’esclusione dei titoli di Stato dal calcolo del patrimonio, fino a un limite di 50.000 euro. Pertanto, nei ...

Matteo Garrone presenta ‘Io Capitano’ a New York: “Il mio film sui migranti per raccontare una pagina buia della nostra storia”

Cosa spera di ottenere col suo film ... quindi racconto una storia cercando di creare delle immagini che noi conosciamo ma non abbiamo mai visto. Ecco, ho ricreato delle immagini che si conoscono, ma ...