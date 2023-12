Ecco cosa incassa Massimiliano Allegri | Juventus | che rivincita

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La redenzione dipassa anche dal premio di miglior allenatore del mese di novembre, che gli verrà consegnato venerdì 8 dicembre, in occasione della sfida tra lae il Napoli all'Allianz Stadium. Il tecnico bianconero sta vivendo la miglior stagione da quando è tornato a Torino, nonostante i problemi legati agli infortuni e alle vicende extra-campo di Pogba e Fagioli. Nell'ultimo mese la Juve è rimasta imbattuta: ha vinto 1-0 a MaxFirenze, battuto 2-1 Cagliari e Monza e pareggiato in casa con l'Inter, rimanendo in scia proprio dei nerazzurri. «è un grande maestro del nostro calcio - lo ha elogia(Alp) to De Siervo, ad della Lega Serie A e quest'anno ha reso la Juve un mix perfetto tra calciatori giovani e più esperti, riportandola a essere una delle ...