“Ecco con chi sta” Stefania Orlando | finalmente nome e volto del nuovo compagno

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)si è fidanzata dichi è l’uomo misterioso. Dopo la fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi, la bella showgirl ha ritrovato l’amore edla con uncheha une un cog. Come se non bastasse i due sono stati pizzicati insieme mentre escono dallo stesso portone per poi salire in auto(di lui) e andare al ristorante. Ora quindi c’è anche un, oltre il. Ma chi è ilfidanzato di? >> Costantino Vitagliano in ospedale. Si parla di malattia rara, come l’ha scoperta. I primi sintomi C’è da dire, dopo le foto, che i due non si nascondono ...