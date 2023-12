Eccellenze a Pomezia | il sindaco incontra il giovane atleta Luca Usai

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 6 dicembre 2023), 6 dicembre 2023 – Venerdì 1° dicembre ildiVeronica Felici hato l’della New Lineper congratularsi della medaglia di Bronzo conquistata in occasione dei Campionati Europei Iku di categoria (14-15 anni) nella specialità kumite che si sono svolti a Novo Mesto, in Slovenia, dal 26 al 29 ottobre. Il, accompagnato dal dirigente della New LineStefano Manzi e dal suo allenatore, il maestro Roberto Campanari, ha raccontato della sua passione per il karate e dell’impegno che lo ha portato a raggiungere questo primo importante risultato. Ilha evidenziato il ruolo positivo dello sport nella crescita e ...