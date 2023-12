EA Sports FC 24 Evento Ultimate Dynasties Tutti I Dettagli Ufficiali Delle Nuove Carte Speciali

Leggi su fifaultimateteam

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Electronic Arts, tramite i menu di gioco, ha annunciato che la promo ineditasarà disponibile per la modalitàTeam del simulatore calcistico EAFC 24 a partire dalle 19:00 di venerdi 8 Dicembre. Stando alla schermata di caricamente sembra chei calciatori professionisti che hanno un grado di parentela riceveranno una carta speciale durante la promo in questione. Stando alle indiscrezioni pervenute dagli insider lo stesso accadrà anche con leIcon ed i rispettivi figli che hanno intrapreso lo stesso cammino dei genitori nel calcio moderno. Al momento la software house canadese non ha rilasciato altriquindi non possiamo confermare se lesaranno dinamiche o riceveranno un solo upgrade ...