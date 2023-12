«È un posto piuttosto superficiale E quindi si finisce per cercare l' autenticità»

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Se avesse iniziato la sua carriera nel 2023, Angelina Jolie probabilmente non sarebbe diventata un’attrice. Quantomeno non un’attrice di Hollywood. Lo ha detto lei stessa in un’intervista al Wall Street Journal, spiegando che agli esordi «non mi aspettavo di dover diventare a tal punto un personaggio pubblico, di dover condividere così tanto». E sottolinea che vent’anni sotto i riflettori l’hanno messa a dura prova, in particolar modo dopo il divorzio da Brad Pitt. Angelina Jolie, da icona ribelle anni ’90 a riferimento glam ...