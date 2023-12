È morto Jimmy Villotti | il chitarrista che ha collaborato con Dalla | Morandi e Guccini | aveva 78 anni

Altre News in Rete:

E' morto Jimmy Villotti

E'Villotti, 80 anni, uno dei più bravi chitarristi italiani. Ha suonato, oltre che per Paolo Conte (per undici anni), per Francesco Guccini (cinque anni), per Lucio Dalla (due anni), per ...

Bologna, 6 dicembre 2023 - Jimmy Villotti aveva 78 anni. È morto nella notte a Bologna. Lo ha reso noto la moglie Natascia. Chitarrista e musicista molto noto nell'ambito della musica leggera e del ja ...

È morto nella notte a Bologna Jimmy Villotti, 78 anni, chitarrista e musicista molto noto nell'ambito della musica leggera e del jazz. Lo ha reso noto la moglie Natascia.