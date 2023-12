È legge il diritto all’oblio oncologico

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ilall’oblioè finalmente realtà. Approvata all’unanimità in via definitiva al Senato lache permette di non fare menzione di una malattia oncologica una volta guariti. Un risultato storico fortemente voluto per tutelare la dignità e i diritti delle persone che hanno avuto un tumore, hanno affrontato le cure e hanno superato la malattia, evitando così discriminazioni e trattamenti poco equi come, ad esempio, l’accesso ai servizi finanziari e assicurativi. ...