Dumfries | distanza da colmare Darmian? L’Inter ha un piano ? CdS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Inter al lavoro anche super quanto riguarda i loro rinnovi di contratto. Con l’olandese vige unada. STRATEGIE ? Se a Natale,potrebbe festeggiare i rinnovi di Mkhitaryan e Dimarco, nel 2024 si procederà con quelli di Denzel, Matteoe Nicolò Barella. Per l’olandese vige ad oggi unatra le parti che dovrà sicuramente essere colmata. L’ex PSV scade nel giugno 2025, maha tutta l’intenzione di prolungargli il contratto. Per, invece, ha già una clausola di rinnovo, ma non si attenderà che scatti: si procederà con anticipo. Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...