Due tonnellate di ordigni artigianali spediti tramite corriere | arrestato 34enne

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno tratto in arresto undi Pietrastornina, ritenuto responsabile di detenzione, produzione e vendita di materiale esplodente di genere proibito. L’epilogo delle indagini si è avuto con il controllo di undi una nota società di spedizioni che, con regolare distinta, stava caricando sul furgone dei pacchi prelevati da un’abitazione di Monteforte Irpino, dove ildomicilia. Le immediate verifiche effettuate dai militari dell’Arma hanno confermato che all’interno degli scatoli vi erano esplosivi pirotecnici. Analogo materiale esplodente (anche di elevata micidialità offensiva, come riscontrato dai Carabinieri Artificieri Antisabotaggio del Comando Provinciale di Napoli) nonché materiale utile per il confezionamento degli ...