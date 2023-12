Due protagonisti per una sola storia | il tempo ‘svizzero’ scandito dalla Maison Chopard

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Life&People.it Preciso come un orologio svizzero. È l’espressione che si è soliti attribuire ad una persona estremamente puntuale in grado di arrivare in orario ad un appuntamento. Ma da dove nasce questo modo di dire basato sulla convinzione che le lancette in Svizzera segnano l’ora con maggior precisione? Uno spunto interessante a riguardo ce lo offre la; unain cui ilha, anno dopo anno, la scalata verso il successo del brand svizzero oggi famoso in tutto il mondo. Come ogni bella favola, ci sono, eroi della loro epoca, pronti a coronare un sogno. Correva l’anno 1860 e il ventiquattrenne Louis-Ulyssefonda a Sonviller una manifattura di orologi tascabili e cronometri che si distinguevano proprio per ...