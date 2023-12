“Due italiani detenuti in Finlandia senza diritti di difesa” | la denuncia dei legali La Garante sarda scrive all’Ambasciata e al ministero

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Da un mese e mezzo due cittadini, Nicola Ruiu di 24 anni e Edmondo Casula di 39, sonoinpoter comunicare con i loro avvocati. Lo rendono noto gli stessi difensori, Ivano Iai e Francesco Lai. In base alle loro affermazioni, i due, entrambi residenti a Dorgali (in provincia di Nuoro) sono stati arrestati a metà ottobre al loro arrivo a Helsinki e poi rinchiusi in due carceri differenti dopo l’interrogatorio: Casula è stato messo in una cella d’isolamento. Aisono stati assegnati dued’ufficio finlandesi, mentre gli è stato proibito di nominare difensorio anche solo conferire con loro. È stato consentito solo di avere brevi interlocuzioni telefoniche con i familiari, vietandogli però di parlare del procedimento ...