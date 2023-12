“Dove finisce la cacca quando si vola?” | la risposta del pilota diventa virale VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Pubblicato il 6 Dicembre, 2023 Ci sono domande, magari anche bizzarre e imbarazzanti, che però ci gironzolano in testa senza voler saperne di andare via, almeno non fino anon arriva unapertinente. Una di queste è “lasi?”. Una domanda che molte persone si pongono, temendo di essere colpite da qualche escrementonte lanciato da un aereo. A questa domanda finalmente ha risposto Garrett, noto con il nickname @flywithgarrett su TikTok,che si diletta a fare il tiktoker fornendo consigli su come superare la paura dire e svelando alcuni piccoli segreti sul mondo degli aerei. Le parole di Garrett: “Eccola ...