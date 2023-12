“Dove finisce la “ca**a” mentre siamo in volo?” | un pilota svela tutto su TikTok

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) “la “in”? A chiarire una volta per tutte la questione che tiene banco da decine di anni ci ha pensato Garrett, unstatunitense che ha un profiloin cui spiega dinamiche inerenti agli aerei e fornisce consigli ai passeggeri su come affrontare paure e lunghi viaggi. Il capitano di bordo ha quindito i dettagli del percorso che fanno gli escrementi degli ospiti del veli: “Quando utilizzi il bagno in aereo, ti sei mai chiestofiniscano i tuoi escrementi? Sapevi che ogni volta che si scarica lo sciacquone, in realtà, i tuoi bisogni non finiscono in testa alla popolazione sottostante? Questo è infatti uno dei miti più vecchi e più assurdi che ...