Dopo Area Sanremo | fuori il nuovo brano del cantautore perugino John Andrew Lunghi

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)la partecipazione ad,esce ildelIl, scritto e autoprodotto, sarà su Spotifyallo scoccar della mezzanotte del 7 dicembre“Non ti risponderò”,del talentuoso, finalista di2023. La canzone, che tra quelle di oltre 750 ragazzi in gara ha catturato la commissione e Amadeus che lo ha voluto in finale, contiene, come spiega lo stesso«un messaggio importante e racconta dell’importanza di ...