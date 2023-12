Don’t Forget The Lyrics | appuntamento ’speciale’ in prima serata con Paolo Conticini | Mietta e Alba Parietti

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Gabriele Corsi (US Nove) Dopo la vittoria di Silvia Contenti, avvenuta lo scorso venerdì, un nuovoattende i telespettatori diThe– Stai sul Pezzo, il game show in onda sul Nove. Gabriele Corsi sarà infatti al timone di uno speciale del programma, in onda in, giovedì 14 dicembre. E a giocare saranno tre personaggi famosi con i loro parenti. A mettersi in gioco ci saranno, che porterà con sé il figlio Francesco Oppini. Il ricavato sarà poi devoluto in beneficenza all’Unicef, con i tre personaggi che potranno contare anche sull’aiuto dei campioni più bravi dello show: Adriano Mariotti, Mirko Castrucci e la stessa ...