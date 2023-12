Donatella Donatelli per la chiusura di “OttoperOtto”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSabato 9 dicembre alle ore 17.30 inaugura, presso la Sezione Archeologica del Palazzo della Cultura, Be that Woman – Mythological Symbol di. Quattordici donne, volti sconosciuti ma che attraverso elementi simbolici incarnano dodici figure iconiche appartenenti all’immaginario contemporaneo. Oggi il sostantivo “mito” e l’aggettivo “mitico” sono utilizzati frequentemente in riferimento a una persona o personaggio divenuto un’icona nel senso sociologico del termine: portatore di un messaggio attraverso l’immagine. La mostra intende rendere omaggio alla donna che può incarnare ogni forma. Il mito femminile a cui si riferisce la mostra arriva dall’antichità e sotto una nuova veste fotografica rinnova l’idea alla base del divismo: indicare riferimenti femminili in cui, come nel mito, possano riconoscersi tutte. ...