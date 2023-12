Dodicesima giornata Basket Eurolega 2023 2024 | Milano si butta via e cade all’overtime contro il Bayern

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)non esce dalla crisi e incassa la quinta sconfitta continentale per mano delMonaco che, nella, la riacciuffa in prossimità della sirena per poi batterlagrazie ad uno strepitoso Edwards, autore di 32 puntiMONACO-OLIMPIA91-84 I meneghini partono bene chiudendo il primo quarto avanti di tre(22-25). Poi tocca ad Hines allungare il vantaggio sul +8, prima della furiosa reazione dei tedeschi che, grazie ad un parziale di 15-2, vanno all’intervallo lungo avanti di ...