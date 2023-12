Doc 3 debutta al cinema

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Doc 3 (Lux Vide) Dopo quasi 2 anni dall’ultimo episodio, la serie medical drama Doc – Nelle tue mani sta per tornare con la sua terza stagione. Ma prima di vedere la luce in tv, i fan potranno godersi i primi due episodi in anteprima il 18 e il 19 dicembre al. Non si dovrà aspettare molto poi per la messa in onda su Rai 1 prevista a partire da giovedì 11 gennaio 2024 per un totale di 16 episodi, suddivisi in 8 serate. Dove eravamo rimasti? La seconda stagione è stata segnata dalla pandemia di Covid-19 e dal ritorno alla normalità che il Doc Andrea Fanti (interpretato da Luca Argentero) e gli altri medici del Policlinico Ambrosiano di Milano hanno dovuto affrontare, perdendo anche alcuni colleghi: Lorenzo Lazzarin (Gianmarco Saurino) e la specializzanda Alba (Silvia Mazzieri). Andrea Fanti, dopo aver perso la memoria a causa di uno sparo ed essere stato ...