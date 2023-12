(Di mercoledì 6 dicembre 2023) BELGRADO (SERBIA) - Novakmacina record su record : no, stavolta non si tratta di un trionfo in un torneo del Grande Slam ma di una curiosa particolarità . Il 36enne campione serbo non solo è ...

Altre News in Rete:

Djokovic vende all'asta la sua racchetta: la cifra è la più alta mai pagata

BELGRADO (SERBIA) - Novakmacina record su record : no, stavolta non si tratta di un trionfo in un torneo del Grande Slam ma di una curiosa particolarità . Il 36enne campione serbo non solo è il tennista che ha ...

Djokovic vende all'asta la sua racchetta: la cifra è la più alta mai pagata Corriere dello Sport

Afferrò al volo una storica racchetta di Djokovic, oggi la vende: base d'asta di 10mila dollari Fanpage.it

Raccoglie la racchetta che Djokovic aveva lanciato via, la vende e diventa ricca

Abby Doherty, che aveva raccolto una racchetta lanciata da Djokovic nel 2016, l’ha venduta all’asta ottenendo una cifra considerevole. Un momento di trionfo per Novak Djokovic, diventato una svolta ...

Una racchetta scagliata via da Djokovic finisce nelle mani di questa ragazza: ora è diventata ricca

Un momento di gioia enorme per Novak Djokovic si è tramutato in un guadagno straordinario per una ragazza americana, tale Abby Doherty, che sette anni e mezzo dopo aver preso al volo una racchetta che ...