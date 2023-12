Divento pazzo | vado fuori di testa | Napoli-Inter falsata | l' affondo dell' ex nerazzurro

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) L'vola lanciata in vetta alla classifica di A, alla ricercaa seconda stella, e il 3-0 in casa delfa capire quanto forte sia la formazione di Simone Inzaghi. Una vittoria però viziata dai dubbi arbitrali, in particolare il fallo su Lobotka nel gol'1-0 di Calhanoglu e il rigore su Osimhen non concesso nella ripresa. Sugli episodi non sanzionati dall'arbitro Massa (promosso dall'Aia per la sua conduzione di gara) ne ha parlato anche Mario Balotelli, nell'vento a TvPlay su Twitch, dove parla da uomo di campo. Supermario non ha dubbi: “Su Lobotka era fallo, Lautaro lo abbraccia e lo tira giù — dice il bresciano —. E non c'è dubbio che il gol andasse annullato. La questione vera è che il Var non èvenuto, questo è assurdo rispetto alla decisione stessa ...