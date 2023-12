Disney annuncia l' uscita nelle sale cinematografiche dei film Pixar Soul | Luca e Red

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Dopo aver ottenuto dei buoni risultati in streaming, ie Red avranno una distribuzionehato che nei primi mesi del 2024 verranno distribuiti per la prima voltai recentidellache erano distribuiti solo in streaming. I fan potranno così vedere sul grande schermo le storie raccontare ine Red. L'appuntamento nei cinema Per ora sono state svelate le date previste per la distribuzione negli Stati Uniti dei tre lungometraggi animati, che resteranno comunque disponibili in streaming sulla piattaforma di ...