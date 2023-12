Discorso Gino Cecchettin | la circolare di Valditara alle scuole | “Organizzate momenti di riflessione e approfondimento sul significato delle sue parole”

Altre News in Rete:

Fontanelice, insulti sulla panchina rossa contro la violenza sulle donne

... voglio contrapporre le parole diCecchettin che dovremmo tutti leggere e fare nostre", scrive su Facebook il primo cittadino di Fontanelice, facendo riferimento aldel padre di Giulia ...

Gino Cecchettin, il discorso ai funerali di Giulia. Ecco il testo integrale la Repubblica

Il discorso di Gino Cecchettin ai funerali di Giulia: “Addio amore mio, grazie per questi 22 anni” il Resto del Carlino

Scuola: circolare Valditara per diffusione discorso Gino Cecchettin

Milano, 6 dic. (LaPresse) - "Oggi, con una circolare, ho portato all'attenzione delle scuole il discorso di Gino Cecchettin, papà di Giulia, vittima di ...

Cecchettin: gigantografia Giulia sarà volto Vigonovo contro violenza su donne

In questa ottica "oggi abbiamo anche pubblicato nel sito internet comunale, con il suo consenso, il discorso pronunciato ieri da Gino Cecchettin in occasione del funerale di Giulia per diffonderne il ...