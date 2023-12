Digitale | l’isola di Vivara ora è in 3D e racconta gli effetti del climate change

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Un’occasione unica: osservare come la natura risponda, autonomamente, ai cambiamenti climatici in atto e all’incremento dei fenomeni meteorologi estremi. Per farlo la Riserva Naturale di Stato Isola di, che ha riaperto lo scorso maggio alle visite guidate ambientali, ha avviato un progetto di digitalizzazione 3D che trasforma gli 0,4 chilometri quadrati, collegati da un ponte aldi Procida, in un modello geo-archeologico del patrimonio emerso e sommerso, con potenziali vantaggi per la sua protezione idrogeologica e per le linee di ricerca sulle conseguenze delsull’isolotto e, in generale, su luoghi non antropizzati. Lo studio darà vita a una prima “copia” deldiponendo le basi metodologiche ad un approccio moderno ...