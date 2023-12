Diagnosi precoce del tumore al polmone | AOB dona una sonda ecografica radiale evoluta al Papa Giovanni

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Bergamo. Unaestremamente precisa, presente solo in centri di alta specialità in Italia, che permette di visualizzare su schermo sospette lesioni di dimensioni millimetriche e di effettuare biopsie ai fini diagnostici. L’ultimazione all’ospedaleXXIII di A.O.B. Associazione Oncologica Bergamasca, in funzione da poche settimane, è un valido alleato per gli specialisti della Pneumologia interventistica contro uno dei big killer oncologici: ilal. L’ecoendobroncoscopia, anche conosciuta come r-EBUS (radial-EndoBronchial UltraSound) è una sofisticatacollegata ad un processore. Individuata la sospetta lesione all’interno dei bronchi, la ...