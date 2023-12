Di Lorenzo smentisce il suo infortunio | «Facciamo gli scongiuri»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Nelle ultime ore alcune indiscrezioni parlavano di unper il capitano del Napoli, Giovanni Di. Uno stop che gli avrebbe impedito di giocare la partita di venerdì contro la Juventus. A smentire tutto è lo stesso Di, attraverso una storia su Instagram: “Una risposta a chi dice che sono infortunato.gli“. E accanto il famoso gesto con la mano: pugno chiuso e indice e mignolo alzati. Sullo sfondo un sorridente Di, probabilmente durante l’ultimo allenamento. A dare in dubbio Diil sito di Gianluca Di Marzio: Diè in dubbio per la partita contro la Juve a causa di un. Il difensore del Napoli ha accusato un problema muscolare durante l’ultimo allenamento. Le ...