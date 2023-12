Di certo inferiore | Piantedosi travolge la sinistra in Aula con 3 parole | figuraccia Pd

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Il ministrorisponde al Question time in Parlamento sul fronte immigrazione e sull'accordo siglato dall'Italia con l'Albania. Di fatto ae su qualche "giornalone" sono finiti nel mirino i costi di questo patto con Tirana. Costi stimati senza sentire la relazione del ministro che inha spigato punto per punto i termini di questo accordo. E di fatto il titolare del Viminale ha messo a tacere lo sbraitare dei progressisti che in queste settimane ha messo nel mirino un'intesa che potrebbe cambiare radicalmente la gestione dei flussi migratori che arrivano sulle nostre coste. E il ministronon ha usato giri diper definire le stime di costo che sono state fatte da una parte della stampa (notoriamente avversa alle politiche del governo): "Quanto ai costi per ...

