“Devi fare la fine di quella di Vigonovo” | insulto choc di un genitore contro una 17enne che arbitra una partita di basket

Altre News in Rete:

Lettera di Federica Pellegrini alla figlia in arrivo: "Nascerai in mondo difficile"

Tutti ci siamo trovati in momenti bui, o in compagnie sbagliate, ed è in quel momento che... Ada testimone della 'Divina' il fratello Alessandro , a cui l'ex nuotatrice è particolarmente ...

Devi fare la fine di quella di Vigonovo: frase shock del papà di un giocatore all'arbitra 17enne Fanpage.it

Basket, in Veneto uno spettatore "minaccia" una ragazza arbitro: "Devi fare la fine di quella di Vigonovo" Virgilio Sport

Alfa: «Dovevo fare medicina e invece vado a Sanremo. Mi ispiro a Platone»

Di Andrea Laffranchi Protagonista al prossimo Sanremo, il 23enne genovese si racconta a tutto tondo: «Il primo tormentone l'ho scritto al liceo. Con mamma ho fatto la pace solo dopo il mio primo ...