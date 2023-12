Declinato in ogni pezzo del guardaroba | anima gli outfit da sera per i momenti più speciali della fine dell’anno

Leggi su amica

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) GUARDA LE FOTO La tendenza velluto dalle sfilate AI 23/24 Se c’è qualcuna che si sta chiedendo come indossare il velluto per le Feste dianno, la risposta è più semplice di quanto ci si aspetti. In tante varianti diverse. Perché questo tessuto dall’allure super chic e sensuale si presta alla perfezione a prendere le forme più disparate. Tenendo sempre come comune denominatore l’eleganza. Quando si pensa al periodo che va dai giorni precedenti al Natale fino a Capodanno, infatti, lo si fa soprattutto in previsione di cene e feste dove il dress code prevede un certo stile. Con la predilezione per abiti dae completi sofisticati. Ma non solo. Le possibilità sono infatti molteplici e diverse tra loro. Spaziando tra vestiti corti e lunghi, blazer da ...