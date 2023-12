De Siervo | «Juventus di Allegri | testa a testa con l’Inter! Allenatore del mese…»

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Massimilianoha ricevuto il premio di migliordel mese di novembre. Di questo e delin classifica con l’Inter ne ha parlato Luigi De, Amministratore Delegato della Lega Serie A. PREMIO MIGLIOR– Luigi Deha parlato così della lotta scudetto, in particolare di Inter eprime in classifica: «Maxè uno dei grandi ‘Maestri’ del nostro calcio e quest’anno ha reso laun mix perfetto tra calciatori giovani e più esperti, riportandola a essere una delle principali pretendenti al titolo. La sua straordinaria esperienza e il carattere forte gli stanno consentendo di gestire al meglio una rosa che pur ha dovuto ...

