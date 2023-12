De Pascali Crescere Insieme | “Tragliatella merita dignità | attuare il decentramento amministrativo è un nostro obiettivo”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Fiumicino, 6 dicembre 2023 – “Per troppi anni l’Amministrazione comunale, salvo rare e sporadiche eccezioni, si è dimenticata di, una località dalle mille potenzialità a cui non è stata data la possibilità di. Ora, però, il vento sta cambiando:centrale delmandato è quello di ridarea questo territorio“. Così in un comunicato Francesca De, consigliera comunale di, che poi sottolinea: “La maggioranza sta lavorando per dotare la località della postazione di un medico curante e per intervenire su tutte le problematiche già ampiamente segnalate. E’ necessario intervenire urgentemente sulla manutenzione delle aree verdi, ma anche delle strade e relativa segnaletica. Interventi a cui ...