De Maggio svela in diretta | notizia a sorpresa su De Laurentiis e Spalletti

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Lucianorappresenta ancora un vivo e amato ricordo nella mente dei tifosi del Napoli grazie allo scudetto dello scorso anno. Ci siamo, su per giù 24 ore e Luciano, c.t della nazionale italiana e storico allenatore dello scudetto del Napoli, riceverà la cittadinanza onoraria dal Comune partenopeo. Un attestato di stima quasi dovuto per un tecnico che insieme ai suoi ragazzi ha scritto una delle pagine più belle della storia recente della Serie A, con un campionato dominato dall’inizio al termine dello stesso, attraverso uno degli impianti di gioco più spumeggianti d’Europa. ADL –, c’è la conferma inAlla premiazione, secondo alcune indiscrezioni circolate nella settimana scorsa, non avrebbe dovuto presenziare Dee nessun membro della società. Un fatto ...