De Laurentiis vuole Roberto De Zerbi per il Napoli

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Il progetto di Aurelio Deper ilè portareDe, sulla panchina azzurra per cominciare una nuova era di successi. Il presidente del, Aurelio De, ha un progetto ambizioso per il futuro del club: portareDe, l’allenatore più ambito d’Europa, a guidare la squadra partenopea. DeDePerché ilpensa a DeDe, attualmente al Brighton in Inghilterra, secondo il Corriere dello Sport è considerato il candidato ideale per il progetto di De. Il suo stile di gioco, definito ...