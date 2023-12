Altre News in Rete:

De Laurentiis 'per scudetto Napoli grazie anzitutto a Spalletti'

...ha ricordato De- gli avevamo levato sei giocatori fondamentali e li abbiamo sostituiti. Chiaro che poteva esserci qualche dubbio, me lo dicevano i tifosi in estate, erano contro di me...

GIUNTOLI: "RINGRAZIO DE LAURENTIIS PER LA PAZIENZA CHE HA AVUTO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Napoli, De Laurentiis: 'Spalletti liberato per amore'. Il ct: 'No!'|Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

L’amico di Giuntoli: “De Laurentiis Gli interessa poco”

Giuntoli non ha rancori, con De Laurentiis è acqua passata e credo che non gli interessa più ad oggi. Il lavoro di Giuntoli si sta già facendo vedere ed il suo valore verrà fuori con il tempo, credo ...

Quarant’anni fa il primo cinepanettone. Torna in sala restaurato il primo “Vacanze di Natale”

Il film del 1983 sarà proiettato il 30 dicembre. Una fotografia generazionale che ancora oggi è presente nell'immaginario collettivo, un rito che ogni anno ha portato milioni di italiani al cinema ...